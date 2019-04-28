عقار وهمي يكلف خليجية 93 ألف درهم

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

كلف عقار وهمي خليجية 93ألف درهم دون أن تراه على أرض الواقع بعد أن أغراها إعلان من شركة عقارية تجذب الجمهور لامتلاك شقق سكنية وبنايات بمبالغ مالية طائلة مقابل السكن بها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من الدفع.

وفي التفاصيل ،وقفت سيدة خليجية متهمة بعدم دفع أقساط مشروع عقاري سكني خاص بها بقيمة 93ألف درهم في محكمة الجنح بالفجيرة وبسؤال الهيئة القضائية قالت المتهمة بأنها قامت بدفع جزء كبير من المبلغ في عام 2016 باعتبار أن المشروع العقاري سيتم إنجازه مطلع العام الذي يليه وحين تأكدت من عدم وجود مؤشرات تدل على وجود مشروع من هذا القبيل، وأنها مجرد اشترت الوهم من هذه الشركة التي تروج المشاريع العقارية غير حقيقية، وأنها حاولت التواصل مع موظفين واداري الشركة المزعومة الا أنها لم تحصل على رد بهذا الخصوص إذ لم يكن أحد يجيب على اتصالاتها المتواصلة ،متفاجئة من رفع الشركة عليها بقضية عدم سداد القسط الآخر المتفق عليه.

وأجلت الهيئة القضائية الحكم للنظر في جميع اطراف القضية.