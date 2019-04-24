زوجة فوجئت بغريب يعتدي عليها أثناء النوم

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شاب عربي، يبلغ من العمر 23 عاماً، تسلل إلى غرفة نوم زوجة آسيوية، في سكن مشترك، وواقعها دون أن تشعر به، وحين أحسّت به اعتقدت أنه زوجها، وبمجرد أن فتحت عينيها واكتشفت أنه رجل غريب، فرّ هارباً من المكان مستغلاً عتمة الليل، وعدم إمكانية التعرف عليه، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية الاغتصاب.

وأفادت المجني عليها في محضر استدلال الشرطة بأنها تسكن سكناً مشتركاً مع أشخاص عدة، بغرف منفصلة بفيلا في منطقة البدع، وبعد عودتها من حفل أحد أقاربها في فيلا مجاورة، اتجهت إلى غرفتها، وخلدت إلى النوم.

وبعد فترة لم تستطع تحديدها أحسّت بشخص يمارس الرذيلة معها، واعتقدت أن زوجها عاد من العمل، وبمجرد أن فتحت عينيها، وجدت رجلاً غريباً، فنهضت وفر المتهم هارباً، فارتدت ملابسها، ولحقت به إلى خارج الغرفة بفناء الفيلا، ووجدت ثلاثة أشخاص فأبلغتهم بالأمر، وأثناء حديثها معهم شاهدت الشخص ذاته الذي هتك عرضها يمر من أمامهم، فأبلغت الأشخاص بأنه المتهم، وانتظرت حتى حضر زوجها من العمل وتوجها معاً إلى مركز الشرطة للإبلاغ، فتم إرسال دورية حضرت إلى المكان، وقبضت على المتهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأنه تم فحص المتهم من قبل خبراء الأدلة الجنائية بشرطة دبي، وتبين وجود خلايا آدمية، مصدرها سمات الحمض النووي لعينة دم المجني عليها، كما استخلصت عينات من جسدها مطابقة لسمات الحمض النووي لعينة دم المتهم.

- المجني عليها تقطن في سكن مشترك مع أشخاص عدة بغرف منفصلة.