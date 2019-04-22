أوصلهم مقابل 1000 درهم فأصبح متهم بسرقة مستودع

المصدر: محمد الرفاعي –الشارقة:

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية بتهمة سرقة مستودع للأدوات الكهربائية، وذلك بعد أ قاموا بإتلاف الباب والدخول ليلاً إلى المستودع والاستيلاء على الأدوات الكهربائية التي بداخله وسرقتها.

وتعود تفاصيل القضية لشهر ديسمبر من عام 2018 عندما قام أحد المتهمون بتوصيل المتهمين الآخرين إلى موقع المستودع مقابل 1000 درهم ليلاً، وانتظرهم خارجاً، فيما دخل المتهمان إلى المستودع، بعد كسرهما للباب، وتمكنا من سرقة الأدوات الكهربائية الموجودة داخل المستودع.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم لمنسوبة إليهم، فأنكروها، وقالوا إنهم اعترفوا بها في الشرطة والنيابة نتيجة الضغط عليهم والتهديد، وبمواجهة المتهم الثالث بما نسب إليه بأن قام بتوصيل المتهمان مقابل ألف درهم إلى موقع المستودع ليلاً، فأنكر التهمة.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 6 مايو المقبل لسماع أقوال الشاكي واستدعاء الشهود، والضابط الذي حقق معهم لسماع شهادتهم، مع استمرار حبس المتهمين.