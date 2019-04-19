اتهام 6 آسيويين بسرقة أسلاك كهربائية.. و3 بشرائها منهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

بدأت محكمة الجنايات في الشارقة النظر في قضية اتهم فيها ستة أشخاص، من جنسية آسيوية، بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بالسيارات، واتهام ثلاثة آخرين بشرائها منهم، مع علمهم بأنها مسروقة. وكان المتهمون الستة قد تسلقوا الباب الرئيس للمحل، الذي شهد جريمة السرقة، دون إذن صاحبه، واستخرجوا الأسلاك منه، ثم توجهوا إلى محل سكراب يعمل فيه المتهمون الثلاثة الآخرون، وباعوها لهم مقابل 1400 درهم.

وواجهت المحكمة المتهمين الستة بما نسب إليهم، فاعترف خمسة منهم بالسرقة، وأضافوا أن الأسلاك التي سرقوها غير صالحة للاستخدام، مشيرين إلى أنهم ظنوا أن صاحب المحل لا يريدها، فيما أنكر أحدهم الاشتراك معهم بالسرقة. وواجهت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين بما نسب إليهم، فأنكروا أنهم اشتروا الأسلاك مع علمهم بأنها مسروقة. وقالوا إنهم لم يشتركوا بالسرقة، وإنهم يجهلون كيفية حصول المتهمين الستة على الأسلاك.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الخامس من مايو المقبل، لاستدعاء صاحب المحل، وسماع أقواله.

- المتهمون قالوا

إن الأسلاك التي

سرقوها غير صالحة

للاستخدام.