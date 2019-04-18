زائرة تخفي 71 كبسولة كوكايين في أحشائها

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائرة إفريقية أخفت في أحشائها 71 كبسولة بلاستيكية تحتوي على مخدر الكوكايين وحاولت إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة ارتكاب جناية جلب وإحراز مادة مخدرة بقصد الترويج.

وأفادت شاهد عيان من جمارك دبي إنها كانت على رأس عملها في مطار دبي الدولي مبنى رقم 3 حين أحضرت المتهمة بعد الاشتباه بها وطلب تفتيشها، فسألتها ما إذا كانت تريد الإفصاح عن شيء، لكن أجابت بالنفي، وبتفتيش أمعائها لم يعثر على شيء، وبعرضها على جهاز كشف الأحشاء تبين وجود أجسام غريبة داخلها.

وبالتحقيق معها عن ماهية تلك الأجسام الغريبة التي بأحشائها أقرت بأنها تحمل 70 كبسولة تحتوي على مادة مخدرة لا تعرف ماهيتها، فتم اقتيادها إلى دورة المياه وإنزال عدد من الكبسولات، ثم نقلت إلى الجهات المختصة حيث أخرجت بقية الكبسولات التي تزن قرابة كيلو غرام من الكوكايين.