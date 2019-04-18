آسيوي يصر على التحرش بامرأة أمام مقر عملها

المصدر: محمد فودة - دبي

أصر أمين مخزن آسيوي على مواصلة التحرش وهتك عرض امرأة آسيوية بالإكراه رغم هروبها منه في الشارع ودخولها إلى مقر عملها، وسبب لها إصابات أعجزتها عن العمل أقل من 20 يوماً بسبب غضبه من مقاومتها له، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات حيث تجرى محاكمته.

وأفادت المجني عليها بأنها كانت تقف أمام صالون نسائي تعمل فيه في المدينة العالمية، وفوجئت بالمتهم يتقدم ناحيتها ثم أمسك منطقة حساسة في جسدها دون أي مقدمات، فأبعدته لكنه حاول الإمساك بها مرة أخرى، فقاومت، ما جعله يدفعها بقوة حتى سقطت على الأرض، واستغاثت بزميلتها، ثم تمكنت من الهروب إلى داخل الصالون لكنه لاحقها فتمكن زملاؤها من الإمساك به، لكنه ظهر في حالة غير طبيعية، وأكد عدم مبالاته بالقبض عليه، لافتاً إلى تعرضها لإصابات في يدها وكدمة في ظهرها.

وتمكنت شرطة دبي من القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة في دبي حيث اعترف بتهم هتك العرض بالإكراه، والاعتداء على سلامة الغير وتعاطي المشروبات الكحولية.