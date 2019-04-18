شرطة دبي تسلّم عاجاً وصندلاً مصادرين إلى «البيئة»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

سلّم نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالانتداب في شرطة دبي، العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، 2272 قطعة، تزن 1346 كيلوغراماً، من المواد المحظور تداولها عالمياً وفق بنود اتفاقية «السايتس»، وتشمل عاجاً على شكل أنياب فيلة (خام)، وقطعاً مصقولة ومشكّلة، وقطعاً تم طلاؤها بأصباغ للتمويه والإخفاء، وكذلك قرون وحيد القرن، وقرون غزال، وبعض الحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى كمية كبيرة من أشجار الصندل الممنوع تداولها خارج بنود الاتفاقية، تم ضبطها، خلال الأشهر الماضية، في مختلف مباني مطارات دبي، من بعض المسافرين العابرين من مطار دبي الدولي، والقادمين من بعض الدول الإفريقية والأوروبية، وفي طريقهم إلى منطقة شرق آسيا التي تنشط فيها هذه التجارة غير المشروعة.

وأكد المزروعي حرص شرطة دبي على مكافحة هذه التجارة غير المشروعة، والعمل مع مختلف الأجهزة الأمنية بجميع دول العالم للحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي العالمي، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لقنوات المحافظة على تلك الأصناف، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال العميد المزروعي إن هذه المواد التي تمت مصادرتها تعد من المواد غير المسموح الاتجار فيها، ومدرجة في الملحق الأول لاتفاقية «السايتس» المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن السلطات الإدارية والجهات ذات العلاقة، بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، تعمل على تطبيق القانون ومنع استخدام أراضي الدولة منطقة ترانزيت لشحنات المواد غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم، وتوجد عقوبات صارمة لمن يخالف هذا القانون تصل إلى السجن أو الغرامة المالية أوالعقوبتين معاً، مع مصادرة المضبوطات.