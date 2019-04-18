اتهام زائر بدسِّ مخدرات في حقيبة ابنه دون علمه

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر عربي، دس 425 قرص ترامادول، في حقيبة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً دون علمه، كما جلب وحاز ست لفافات بلاستيكية تحتوي على 24 قطعة حشيش، ونحو 1000 قرص ترامادول.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية نقل مؤثر عقلي إلى حيازة الغير دون علمه، وجنحة جلب وحيازة مادة مخدرة ومؤثر عقلي بقصد التعاطي.

إلى ذلك، أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً خليجياً يبلغ من العمر 30 عاماً، بتهمة تزويد امرأة بالمخدرات، بالإضافة إلى حيازته مؤثرات عقلية، وتعاطي المخدرات.

وقال شاهد، من الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات، إن معلومات موثوقة وردت عن حيازة المتهم، الذي يسكن بأحد الفنادق كمية من المخدرات، بقصد ترويجها على المتعاطين.

وبعد البحث والتحري، تبينت صحة تلك المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة والتوجه إلى مقر سكنه، وشوهد في الفندق برفقة امرأة بدت في حالة غير طبيعية، واشتبه في أنها تحت تأثير المواد المخدرة، بالإضافة إلى شخص آخر، فتم استيقافه، وبتفتيشه عثر على زجاجة تحتوي على مادة لها المظهر المميز لمخدر الكريستال، كما تم التحفظ على المرأة، وإحالتها لاحقاً إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي.

من ناحية أخرى، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات كهربائياً آسيوياً، جلب «ماريغوانا»، أثناء قدومه إلى دبي، وحينما أوقف بجمارك دبي، أفاد المتهم بأنه جلبها لتسليمها إلى صديق في الدولة.