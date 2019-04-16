إغلاق مطعم بسبب الحشرات في مصفح

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية "مطعم ميدين" والتي تحمل رخصة تجارية رقم CN-2106346، وتقع في منطقة مصفح بأبوظبي، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، أن تقرير الرقابة الغذائية بالهيئة أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم اتخاذهم للإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب عدم التزام المنشأة باتخاذ الإجراءات التصحيحية وتكرار بنود الإنذارات والمخالفات بصورة مستمرة، وعدم التزامها كذلك بالحفاظ على المستوى الصحي مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وكشف القاسمي عن أبرز الأسباب التي أدت لاتخاذ قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة والتي تمثلت في عدم التزام المنشأة بنظافة المخزن وتكديس الخضار والأغذية على أرضية المخزن، وعدم مراعاة المنشأة لضوابط الحفاظ على سلامة الأغذية المطبوخة حيث رصدت الهيئة تخزينها في درجة حرارة الغرفة وبشكل مكشوف، إلى جانب عدم التزام المنشأة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات ومخالفات أخرى تم رصدها خلال زيارة المتابعة التي نفذتها الهيئة صباح اليوم (الثلاثاء).

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة سبقه توجيه 4 مخالفات للمنشأة خلال أكتوبر ونوفمبر العام الماضي وفبراير وأبريل من العام الجاري إلى جانب توجيه إنذارين نهائيين في فبراير ومارس من العام الجاري.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها

بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.