مخمور يعتدي على رجل أمن

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة متهم من الجنسية العربية متهم بمقاومة رجال الأمن والسب والتعدي عليهم، وشرب الخمر، وذلك بعد أن رفض الامتثال للقرار الذي أصدرته الجهات المعنية بالإمارة بشأن إخلائه الشقة التي يسكن بها، إذ قام بالسب على أحد رجال الأمن الذي كان من ضمن لجنة الإخلاء والاعتداء عليه وهو مخموراً.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد في القضية، إذ أكد أنه جائته أوامر بالذهاب إلى شقة المتهم برفقة اللجنة المخصصة المكلفة لإخلاء الشقة التي يسكن بها، بعد أن أقر ذلك قاضي المنازعات الإيجارية بالشارقة، مشيراً إلى أنه فور وصوله إلى الشقة برفقة الفريق وصاحب البناية طرق الباب وفتح المتهم لهم، وكانت رائحة الخمر تفوح منه واطلع على أمر إخلاء الشقة، لافتا إلى أن المتهم قال لهم أنه يحتاج لعشرة دقائق، وبعد انتظارهم له رجع وبدأ بالسب عليهم.

وتابع أنه حاول إمساك المتهم وتثبيته ولكنه رفض ذلك وقاومه واعتدى عليه، وبدأ بالصراخ بالبناية، وقام بالبصق على صاحب البناية، ما دفع الشاهد لطلب الدعم من الشرطة، لافتاً إلى أنه استطاع تثبيته، وبعدها أخذته الدورية لأقرب مركز شرطة، وتبين بأنه مخمور، ولحق بهم وأدلى بأقواله، وتم إحالته للنيابة والمحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشيراً إلى أنه لا يطالبه بشيء، ولكن يطالب بمحاكمته على ما اقترفه من أخطاء بحقه وبحق الفريق الذي برفقته.

وواجهت المحكمة المتهم بأقوال الشاهد، فأنكرها، وأكد أن جميع ما ذكره لم يحدث.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 30 أبريل المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وصاحب البناية لاسماع أقوالهم.