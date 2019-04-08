ضبط خمسيني أثناء محاولته إدخال مواد ممنوعة للسجن

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة متهم من الجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 51 عاماً بتهم استغلال وظيفته لإدخال مواد ممنوعة إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية مقابل 100 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام الفريق المتخصص لتفتيش الزوار والموظفين قبل دخولهم إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية بضبط المتهم ومعه مواد ممنوع إدخالها إلى المؤسسة ومحظورة داخل السجن كان يحاول إدخالها لأحد النزلاء مستغلاً وظيفته التي يعمل فيها كممرض، إذ تم ضبطه متلبساً، وخلال التحقيق تبين بأنه يتقاضى 100 درهم نظير إدخاله لهذه المواد بحكم وظيفته إلى السجن.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، فيما طلبت النيابة إدانة المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 21 أبريل للاستماع لأقوال الشهود مع استمرار حبس المتهم.