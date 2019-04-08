مخمور يقتل صديقته بعد الاحتفال معها في شقتها بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة بدبي، متهماً لبناني الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل صديقته عمداً مع سبق الإصرار ، إذ اعتدى عليها بقسوة موجهاً ضربات قوية إلى رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بأداة صلبة ما أدى إلى تعرضها لإصابات مختلفة منها تهتك ونزيف في المخ وأسفر عن وفاتها على سريرها داخل شقتها.

وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة بر دبي المستشار سامي الشامسي إن المتهم يعيش في إمارة أخرى وقدم إلى شقة صديقته بدبي للاحتفال معها وتناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، ومن ثم حدثت مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بينهما، فاعتدى عليها بشدة ووجه ضربات مباشرة إلى مناطق مؤثرة في جسدها أسفرت عن موتها.

وأضاف أنه –بحسب التحقيقات وإفادات شهود العيان_ فإن المتهم قام بتنظيف آثار الدم المتفرقة في المطبخ وغرفة النوم، وجمع أداوت التنظيف والآثار التي جمعها في حقيبة بلاستيكية ورماها في القمامة، ثم غادر المبنى لكن شاهده حارس المبنى أثناء خروجه في حالة سكر شديدة، فعرض عليه المساعدة، لكنه ادعى أنه يبحث عن سيارته وغاب حوالي ساعة، ثم عاد مرة أخرى مدعياً أنه نسي مفتاح سيارته في شقة صديقته القتيلة.

وقال رئيس نيابة بنيابة بر دبي المستشار شعيب أهلي، الذي باشر بالتحقيق في الواقعة فور ورودها، إنه بحسب شهود الاثبات، فإن صديقة للمجني عليها قصدت شقتها للاطمئنان عليها بعد أن تعذر الوصول إليها عن طريق الاتصال الهاتفي، فرافقها موظف الأمن إلى شقتها ووجدت الباب مفتوحاً والأوضاع داخل السكن طبيعية، ولا يوجد شيء يثير الريبة إلى أن دخلت غرفة النوم ووجدت جثة الضحية ملقاة على السرير وحولها الدماء فأبلغت فوراً عن الواقعة.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة بشروعه بضربه إلا أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة لأنه كان مخمورا، في حين أشار تقرير الطب الشرعي، إلى وجود كدمات متفرقة في جسد الضحية متركزة بالوجه، وكسور بالرأس ونزيف بالدماغ عازياً وفاة المجني عليها إلى الاعتداء بالضرب الذي أصابها بتهتك ونزيف بنسيج المخ، فارتأت النيابة العامة أن المتهم اقترف جناية القتل العمد مع سبق الاصرار وأمرت بإحالته والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات عليه.