تغريم وإبعاد مقيمة نشرت صورها شبه عارية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أيّدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهمة نشرت صوراً ومقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية، وتواصلت مع رجال مجهولين لتشجيعهم على ممارسة الرذيلة، بتغريمها 20 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة بأنها نشرت مقاطع مخلة بالآداب العامة تتضمن مقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أنشأتها وأشرفت عليها، كما قامت بتحسين المعصية والحض عليها بأن قامت بالتواصل مع رجال مجهولين لا تربطهم بها رابطة شرعية وتبادلت الأحاديث معهم بعبارات تتضمن الحض على ارتكاب الرذيلة. وقضت محكمة أول درجة بحبسها ستة أشهر عن الجريمتين للارتباط والابعاد عن الدولة، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتغريمها 20 ألف درهم والتأييد في ما عدا ذلك.