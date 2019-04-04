موعد غرامي لخادمة في منزل كفيلها

المصدر: سمية الحمادي. الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية «تحسين المعصية» اتهم فيها شاب وعاملة منزلية آسيويان.

وكانت المتهمة، التي تعمل في منزل عائلة مواطنة، تعرفت إلى الشاب عن طريق الهاتف، وأقاما علاقة عاطفية. وحين طلب المتهم لقاءها، أبلغته بأنها ستحاول استغلال فترة خروج العائلة من المنزل حتى يتسنى لهما اللقاء.

وبعد فترة، قررت الأسرة الخروج للتنزه، وتركت المتهمة تكمل أعمال التنظيف المنزلية اليومية المعتادة، فوجدتها المتهمة فرصة للقاء المتهم، وقد أبلغته بموعد اللقاء، وبأن الغرفة المخصصة لها ستكون المكان الآمن للقائهما، إلا أن الأسرة عادت للمنزل سريعا، واستدعت زوجة الكفيل الخادمة لمساعدتها في بعض المهام، إلا أنها لم تستجب لها، فاتجهت إلى غرفتها، الموجودة في طرف المنزل، لتفاجأ بوجود شخص غريب معها في غرفتها.

وهاتفت الزوجة زوجها فأبلغ الشرطة التي حضرت فورا وقبضت على المتهمين. وأمرت النيابة العامة تحويلهما للمحاكمة بتهمة تحسين المعصية.

وعند استجواب القاضي له قال المتهم إن هناك علاقة أسرية تربطه بالمتهمة، فهي ابنة خالته. وحجزت المحكمة ملف القضية لإصدار القرار في جلسة لاحقة.