مشاجرة داخل مطعم تنتهي بحبس 3 خليجيين

المصدر: سمية الحمادي ـــــ الفجيرة

قضت محكمة الجنح في الفجيرة بالحبس شهر مع غرامة 2000 درهم لثلاثة خليجيين اعتدوا على آخر من نفس جنسياتهم داخل مطعم.

وتعود تفاصيل القضية بحسب تحقيقات النيابة العامة، إلى نشوب خلافات بين المتهمين الثلاثة والمجني عليه قبل أن يتوجهوا إلى المطعم لتناول وجبة الغداء والتقائهم بالمجني عليه مصادفة داخل المطعم، ونشب خلاف حاد بينهم تطور إلى شجار ما دفع المتهمين إلى ضرب المجني عليه فأبلغ صاحب المطعم الشرطة التي حضرت وأخذت أطراف الخلاف إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم.

بدورها أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة بعد اكتمال ملف التحقيق معهم، وانكر المتهمين خلال استجواب هيئة المحكمة حول واقعة تهجمهم على المجني عليه، وواجهتهم هيئة المحكمة بمحتوى كاميرات المراقبة التي تم تفريغها والتي رصدت تفاصيل الشجار الذي وقع بينهم كما واجهتهم بالشهود الذين تصادف وجودهم داخل المطعم لحظة نشوب الشجار.

وانتهت المحكمة بإدانة المتهمين بما هو منسوب لهم وحكمت على المتهمين بالحبس شهر مع غرامة 2000 درهم.