محاكمة عامل طعن زميله في أذنه

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاملا أسيويا شرع عمداً في قتل زميله في مطعم نتيجة خلافات سابقة، إذ استل المتهم سكيناً وطعن بها المجني عليه طعنة غائرة في إذنه، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى راشد وإخضاعه لجراحة عاجلة.

وقال شاهد عيان يعمل طباخاً بالمطعم إنه كان متواجداً في عمله حين حضر المتهم من الخارج، فسأله المجني عليه عن سبب خروجه من المطعم فرد عليه بأنه ليس من شأنه، فسبه المجني عليه، ما دفع الآخر إلى اخذ سكين ومحاولة طعنه مرات عدة إلا أنه أخطأ نظراً لوقوف الشاهد بينهما، إلا أنه غافلة في المرة الأخيرة وطعنه في أذنه اليمنى لتخترق السكين وجهه وتخرج من فمه ويسقط على الأرض صارخاً من الألم، ثم أخرج المتهم السكين من وجه زميله، فتم الاتصال بالأسعاف ونقله إلى مستشفى راشد حيث خضع لجراحة عاجلة.