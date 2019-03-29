«المؤبد» لـ 3 متهمين خطفوا شاباً وهتكوا عرضه في «قرية الجن»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بسجن ثلاثة متهمين من دولة عربية بالمؤبد، لاتهامهم بخطف شاب عربي، (20 عاماً)، بمركبتهم، وهتك عرضه بالإكراه في «قرية الجن»، كما أمرت بمصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة تعرفوا إلى المجني عليه في أحد المقاهي في إمارة رأس الخيمة، وجلسوا معه أكثر من مرة لتوطيد العلاقة.

وأفاد المجني عليه خلال التحقيقات بأنه جاء إلى الدولة بتأشيرة زيارة للبحث عن عمل، وتعرف إلى ثلاثة أشخاص في أحد المقاهي، وطلب مساعدتهم في البحث عن عمل.

وأوضح أنه في يوم الواقعة طلب المتهمون الثلاثة منه الذهاب برفقتهم في جولة في مناطق الإمارة، حيث استجاب لطلبهم رغبة منه في العمل، وأثناء وجوده في المركبة توجهوا به إلى منطقة سكنية قديمة خالية من السكان، وأبلغوه بأنهم سيأخذونه إلى منطقة الجن.

وأضاف أنه بعد وصولهم إلى المنطقة السكنية التي تسمى «قرية الجن»، قام أحدهم بإظهار سلاح أبيض في يده، وطلب منه خلع ملابسه، إلا أنه رفض الانصياع لرغبته، فقام أحدهم بالسيطرة عليه جسدياً، وجرده من ملابسه رغماً عنه، وتناوبوا على هتك عرضه بالإكراه.

وأشار إلى أنه تمكن من الإفلات والهرب منهم إلى أحد المنازل السكنية الخالية، وحاول الاتصال بخاله لإبلاغه عن الواقعة وإنقاذه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك نتيجة لعدم وجود رصيد في هاتفه.

ولفت إلى أنه ظل مختبئاً في مكانه فترة طويلة حتى اتصل به خاله، فأبلغه عن الواقعة وطلب منه الاتصال بالشرطة للحضور إلى المكان، متابعاً أنه بعد دقائق وصل رجال الشرطة إلى المكان، وتم اصطحابه إلى مركز الشرطة، والاستماع إلى أقواله، وتعرف رجال التحريات من خلال التحقيقات على المركبة التي استخدمها المتهمون الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة بتهمة خطف وهتك عرض المجني عليه، حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي تعرض المجني عليه للاعتداء على سلامته، وهتك عرضه بالإكراه.

• المتهمون الثلاثة تعرفوا إلى المجني عليه في أحد المقاهي في إمارة رأس الخيمة.