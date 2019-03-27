الحبس عاماً والإبعاد لعاطلين استغلا طفلاً جنسياً

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً والإبعاد بحق عاطلين (من دولة آسيوية)، يبلغان من العمر 34 عاماً، استغلا طفلاً في الـ13 من عمره جنسياً، بعد أن أغراه أحدهما بنقود كان يدفعها له، وأغراه الثاني بتعليمه القيادة، وواصلا جريمتهما على مدار ثلاثة أشهر، ووجهت النيابة العامة إليهما ارتكاب جناية هتك عرضه بالإكراه.

وقال الطفل المجني عليه، في تحقيقات النيابة، إنه كان يتردد على مسكن صديقه في الجوار، والتقى المتهم الأول، الذي يسكن في البناية ذاتها، فنادى عليه الأخير، وسأله عما إذا كان يجيد قيادة السيارات، فأخبره بأنه يعرف ذلك نسبياً، فعرض عليه مرافقته في مركبته لتجربة ذلك، ثم اصطحبه إلى شارع خالٍ وهتك عرضه بالإكراه، غير مبالٍ بتوسلات الطفل للتوقف، ثم أعاده مرة أخرى إلى المنطقة التي يسكن فيها.

وأضاف الطفل أن المتهم التقاه مجدداً بعد ثلاثة أسابيع، واعتذر له عن فعلته الأولى، وطلب منه مرافقته حتى يثبت له حسن نيته، ثم كرر فعلته مرة أخرى، لافتاً إلى أنه استدرجه لاحقاً كذلك، إلى أن قابله مرة رابعة أثناء خروجه من المسجد، ونادى عليه، إلا أنه لم يُعِرْه أي اهتمام، وطلب منه أن يتركه في حال سبيله، وأخبر شقيقه بالواقعة، فحكى الأخير لوالده الذي أبلغ الشرطة بدوره.

وأشار الطفل إلى أنه تعرف إلى المتهم الآخر أولاً، وكان أول من استدرجه إلى هذه الممارسات، وهتك عرضه بالإكراه مقابل مبالغ مالية، تراوح بين 500 و600 درهم، وهو الذي أخبر المتهم الأول عنه، وكان يبعث إليه رسائل إباحية على هاتفه.

وذكر ضابط من شرطة دبي، في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، أن بلاغاً ورد من والد الطفل، يفيد بتعرض ابنه لهتك العرض بالإكراه، فأجرى عملية تحرٍّ حتى حدد هوية المتهم الأول، الذي كان ينتحل صفة شخص آخر حينما يلتقي بالطفل، وتم جلبه إلى المركز، وبمواجهته بالواقعة اعترف دون إكراه، بأنه هتك عرض الطفل أكثر من خمس مرات، بعد أن كان يغويه بأنه سيعلمه قيادة السيارة، كما اعترف المتهم الثاني بارتكاب ما وجه إليه من اتهامات.

المتهم الأول اصطحب الطفل إلى شارع خالٍ وهتك عرضه بالإكراه.