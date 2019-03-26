عاملان يبيعان معدات شركة يعملان فيها

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة الجنح في الفجيرة، قضية ثلاثة آسيويين، منهم اثنان متهمان بقضية تبديد مال عام بعد أن باعا معدات تعود لشركة يعملان فيها بقيمة 59 ألف درهم للمتهم الثالث، وقرّرت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة لاحقة.

وتفيد أوراق القضية بأن المتهمين الأول والثاني يعملان في شركة مقاولات بناء، ولاحظ المتهم الأول وجود كميات كبيرة من معدات البناء منتهية الصلاحية موجودة في إحدى المنشآت التابعة للشركة واتفق مع المتهم الثاني وهو حارس المنشأة على بيع تلك المعدات.

وعقد المتهمان صفقة مع المتهم الثالث لشراء المعدات، إذ حضر إلى المنشأة ليلاً وفتح له المتهم الأول بوابة المنشأة وأدخل شاحنته حتى لا يلاحظ أحد عملية نقل المعدات، وبعد نجاح الصفقة وتأكدهما من عدم اكتشاف جريمتهما اتفقا على بيع جزء آخر من المعدات للمتهم الثالث، حيث وصلت جملة البيع 59 ألف درهم.

وقام المسؤولون بالشركة بعمل جرد للمنشأة ولاحظوا اختفاء العديد من المعدات القديمة المقيدة في دفتر المنشأة، وتم طلب التحقيق الذي انتهى إلى فتح بلاغ جنائي ضد حارس المنشأة والعامل الثاني، واعترف المتهمان أمام النيابة العامة ببيع المعدات الى المتهم الثالث، حيث أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وتقديمهم الثلاثة إلى المحكمة، وأنكر المتهمون الثلاثة أمام قاضي محكمة الجنح التهمة المنسوبة إليهم.