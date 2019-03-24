10 إجراءات تنقذ حياتك عند نشوب حريق بالمنزل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، أفراد المجتمع إلى تنفيذ 10 إجراءات للتعامل عند نشوب حرائق المنازل، هي استعمال جرس الإنذار لتنبيه الآخرين، عدم محاولة القفز من الطوابق العليا إذا ما حوصرت بلهب أو دخان، فتح النوافذ للحصول على الهواء ، طلب المساعدة من الآخرين، في حال تسرب الدخان إلى مكان وجود الشخص وبكثرة ، عليه الحبو على الركبتين واليدين والرأس إلى الأمام بوضع أفقي، والتنفس في هذا الوضع مع عدم رفع الرأس إلى الأعلى، وضع قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف إذا ما أمكن ذلك، الاستمرار بالحبو ومغادرة منطقة الحريق بأسرع ما يمكن ، التوجه إلى مخارج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول بدلا من استعمال المصاعد ، تعتبر الساحات المكشوفة هي المكان الآمن بعد الخروج من مكان الحريق ، من خلال استخدام الطرقات والممرات الخالية من اللهب، مع الحرص على الالتزام بإتباع إرشادات الوقاية والسلامة .

ودعت إلى أهمية اقتناء طفاية الحريق باعتبارها أحد أهم أدوات السلامة والأمان التي يجب توافرها في مختلف الأماكن سواء في السيارة والمحال التجارية ، والمؤسسات والشركات والمنازل ، وفي المرافق العامة والخاصة.

وبينت أن أفضل طريقة لتجنب وقوع الحريق هي إبعاد مصادر الاشتعال عن الوقود أو أي مادة أخرى قابلة للاشتعال بالإضافة إلى الصيانة المستمرة للأجهزة الكهربائية باختلاف أنواعها ، أما في حال وقوع الحريق فيجب التعامل مع الحريق في البداية بإخلاء الجميع من المنزل ، والتوجه إلى نقطة التجمع ، وعدم القيام بمحاولة إخماد الحريق إلا في حال كان الحريق صغيراً وكنت واثقاً من مقدرتك على إطفائه، مع التأكد من الاتصال بالدفاع المدني من أجل القيام بإطفاء الحريق ، وإبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال عن مصدر الحريق إن أمكن ذلك ومن دون المخاطرة بالنفس، ويتم ذلك بإتباع إحدى الطرق الثلاثة الأتية:

في سياق متصل، واصلت القيادة العامة للدفاع المدني سلسة فعالياتها التوعوية ضمن حملة "سلامة دارك" التي اطلقتها منذ بداية مارس الجاري ، وتتضمن الخطة اطلاق 4 حملات فرعية تركز كل منها على موضوع يتعلق بتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في المنازل والفلل والمنشآت السكنية ، حيث انطلقت اليوم فعاليات الحملة الفرعية " ثقافة التعامل مع الحريق " والتي تتضمن شقين أساسين ، الأول يتعلق بتعزيز إجراءات التوعية في التعامل العام مع الحرائق في المنازل ، وسبل الوقاية منها والثاني يركز على أدوات الإطفاء وكيفية استخداماتها المختلفة وأنواعها واسس التعامل الصحيح معها.

وتتضمن الحملة التي تنطلق بكافة الإدارات الإقليمية للدفاع المدني في الدولة، رسائل رئيسية تبث عبر وسائل الإعلام بأشكاله المختلفة، ومعارض توعوية، ومحاضرات وورش عمل، وتوزيع مطبوعات، وزيارات ميدانية، حيث تعد استمراراً للحملة الشاملة الأولى للقيادة العامة للدفاع المدني "سلامة دارك" التي تمتد حتى نهاية مايو القادم.

وانتجت القيادة العامة للدفاع المدني وبالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالوزارة سلسلة من الأفلام التوعوية والمواد المصورة و "بوستات" التوعية التي تبث عبر حسابات التواصل الاجتماعي، تحمل كلها مضامين الحملة ، بحيث تبدأ بالتوعية في مرحلة ما قبل الحريق كإجراءات وقائية ، ثم إجراءات التصرف اثناء الحريق تعزيز للتوعية ، وتشمل المرحلة الأخيرة الإجراءات الصحيحة في مرحلة ما بعد الحريق للتخفيف من الآثار السلبية للحريق ، فيما تتضمن الشق الثاني من الحملة سبل وإجراءات الصيانة والوقاية واستخدامات ادوات التعامل مع الحريق.

و تتضمن الحملة التعريف بأنواع الحرائق والأسباب التي تؤدي إلى نشوبها وطرق التعامل مع الحريق في بداياته باتباع الإرشادات اللازمة في حال حدوثه وكذلك طرق الوقاية والسلامة الواجب إتباعها من قبل أفراد المجتمع لتفادي وقوع حوادث الحريق.

وتأتي هذه الحملات الفرعية ضمن الحملات الرئيسية للدفاع المدني التي تحمل مضموناً عاماً ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية في إطار تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية وتعزيزا لمبادئ الشراكة الناجحة مع فئات المجتمع ومؤسساته.

وقال قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية اللواء جاسم محمد المرزوقي في تصريحات صحافية أن القيادة العامة للدفاع المدني تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، عبر وسائل توعية مستمرة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب تنفيذ وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة الهادفة ، الداعية إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في كافة المواقع لتفادي وقوع حوادث الحريق التي تحدث غالباً نتيجة تشغيل أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية بدون عمل صيانة لها مما يؤدي الى تعرضها للإحتراق ، فضلاً عن زيادة الحمل على التمديدات والخطوط الكهربائية ، إلى جانب الإهمال وضعف الوعي الوقائي لدى بعض أفراد المجتمع مما يتسبب في نشوب الحريق.

وأكد أن إلتزام أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية في منازلهم والمحال التجارية وفي مركباتهم ، وتجنب استخدام الأدوات الكهربائية الرديئة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء للثلاجات والسخانات وأجهزة التكييف ومراوح الشفط وغيرها من الأجهزة تقلل من نسبة نشوب الحرائق.

وأكد قائد عام الدفاع المدني على أهمية اقتناء طفاية الحريق باعتبارها أحد أهم أدوات السلامة والأمان التي يجب توافرها في مختلف الأماكن سواء في السيارة والمحال التجارية ، والمؤسسات والشركات والمنازل ، وفي المرافق العامة والخاصة ، ولضمان فعاليتها يجب أن تكون من النوع المرخص والمعتمد من الدفاع المدني , كما يجب التأكد من صلاحيتها للعمل ، كما يجب توفير أنظمة كاشف الدخان والحرارة المعتمدة من قبل مشروع " حصنتك ، حيث لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنهما باعتبارهما دعائم أساسية للوقاية والسلامة ، مشيراً إلى أن توفير البيئة الأمنة لأفراد المجتمع ، وحماية الأرواح الممتلكات والإنجازات الوطنية هو الغاية الكبرى لقطاع الدفاع المدني .

طرق اطفاء الحرائق

أصدرت القيادة العامة للدفاع المدني تقريراً تضمن طرق إطفاء الحريق، إذ بين أنه لإطفاء أي نوع من أنواع الحرائق يجب إزالة عامل من العوامل الأربعة التي تسبب الحريق وهى الوقود والأوكسيجين ، والحرارة ، والتفاعل الكيميائى ، ولإخماد الحريق يجب التخلص من أحد هذه العناصر .

وأوضح التقرير أن هناك ثلاث طرق لمكافحة الحريق:

أولاً : تجويع الحريق ، وتعتمد هذه الطريقة على نقص المادة الصلبة ، بالتالي لا يجد الأكسجين ما يتفاعل معه حتى مع وجود الحرارة، بالتالي (يجوع) الحريق فينطفئ بعد نفاذ المادة الصلبة التي أشعلها بالفعل، وكذلك عن طريق نقل كافة المواد القابل للاشتعال من مكان الحريق ومحاولة إبعاد النيران عن مكان تجمع المواد القابلة للإشتعال قدر الإمكان إن كان ذلك ممكناً.

ثانياً : خنق الحريق ، وتعتمد هذه الطريقة على منع إمداد الأكسجين إليه ، وبالتالي تنقطع سلسلة التفاعل عند إنتهاء الأكسجين الموجود في محيط الحريق فينطفئ اللهب ، ويكون عادة بإحلال ثاني أكسيد الكربون محل الأكسجين أو استخدام محاليل كيميائية أخرى.

ثالثاً : تبريد الحريق ، وهنا يتم التركيز على سحب عنصر الحرارة من سلسلة التفاعل، وذلك عن طريق تبريد المادة المشتعلة بالماء الذي يمتص الحرارة الزائدة، حتى إذا وصل لمرحلة الغليان وتحول إلى بخار ماء ، مما يساعد على إطفاء الحريق وذلك عن طريق طرد الأكسجين من سلسلة التفاعل ، بالتالي يختنق الحريق وينطفئ مع الوقت.

كما ذكر التقرير القواعد العامة لإطفاء الحرائق ، فإذا كان فى الأماكن المفتوحة يجب أن تكافح الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسها، وفى الأماكن المغلقة يجب مكافحة الحريق بحيث يكون المهرب خلف من يكافح والحريق أمامة، والابتعاد عن الحريق بحوالى 3 - 5 أمتار ، والبدء بالمكافحة ، ولا تكافح الحريق من منتصفه بل من الأمام للخلف، حرك الطفاية لليمين واليسار أثناء المكافحة، ومن أسفل إلى أعلى، ولا تترك مكان الحريق قبل التأكد من إطفاؤه.