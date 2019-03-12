محاكمة آسيوي بتهمة سرقة محل إلكترونيات

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية آسيوي متهم بسرقة محل إلكترونيات، إذ تم ضبطه بعد رفع البصمات ومقارنتها بسجل البصمات في الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 17 من يناير الماضي، عندما أقدم المتهم حسب تحقيقات الشرطة على سرقة محتويات أحد المحال لتجارة الإلكترونيات ليلاً، والدخول إلى المحل دون إذن أصحابه، والتمكن من سرقة المحل دون تكسير أو تخريب، وبعد معرفة صاحب المحل بالسرقة قدم بلاغاً يفيد بالسرقة، وعليه قامت فرق التحريات والمختبر الجنائي بالشرطة برفع البصمات، ومقارنتها بالسجل الأمني لديها، وتم التوصل إلى المتهم من خلال مطابقة البصمات الموجودة على باب المحل، وبعد ضبطه أحالته النيابة إلى القضاء.

وأنكر المتهم التهمة، عازياً سبب وجود بصمته في المحل إلى شرائه أغراضاً من المحل، وقدم مذكرة دفاع وفواتير تثبت أنه اشترى من المحل مجموعة من الأدوات الإلكترونية.

بدورها قرّرت المحكمة استدعاء الشاهد لسماع أقواله في جلسة 19 من مارس الجاري مع استمرار حبس المتهم.