براءة مسنة جلبت بذور حشيش لاستخدامها «بهارات»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم براءة بحق مسنة آسيوية، ضبطت أثناء دخولها إلى الدولة، وبحوزتها بذور مخدر الحشيش ومؤثرين عقليين.

وأفاد تقرير المختبر الطبي بأن البذور المضبوطة قابلة للإنبات، وأن المرأة حازت المؤثرين العقليين، بقصد العلاج من أمراض تعانيها.

ودفعت المحامية ربيعة عبدالرحمن، بانتفاء القصد الجنائي لجريمة جلب المواد المخدرة، وبأن تعاطي المؤثر العقلي تم وفقاً للأحوال المصرح بها قانوناً.

وقالت: «موكلتي حازت بذور الحشيش بقصد استعمالها بهارات للطعام»، مشيرة إلى أنها لا تعرف أنها مجرمة قانوناً داخل الدولة، بدليل أنها أخرجتها بنفسها أثناء التدقيق على حقيبتها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمة ومصادرة بذور الحشيش المضبوطة، واستأنفت النيابة العامة الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.