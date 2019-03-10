شرطة أبوظبي تضبط 40 كيلوغرام مخدرات مع «العقرب» وشريكه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي نحو 40 كيلوغراماً من مخدر الكريستال، بحوزة شخصين آسيويين، يطلق أحدهما على نفسه لقب «العقرب». وكان المتهمان قد أخفيا الممنوعات في سيارة قديمة، متوقفة بمنطقة مصفح الصناعية.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات، العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن الشرطة نفذت عملية أمنية، أسفرت عن القبض على المتهمين أثناء محاولتهما تسويق سمومهما، عبر إعادة تغليفها بأوزان تسهل حملها وترويجها للمتعاطين، بعد توزيعها بسرية في الأحياء السكنية، لافتاً إلى رصد النشاط الإجرامي للمتهمين، والتأكّد من حيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، بعد مراقبتهما، ومعرفة هويتهما ومسكنهما ومكان تخزين الممنوعات.

وأكد الظاهري حرص شرطة أبوظبي على تطويق المخدرات، وجميع الآفات التي من شأنها العبث بموارد الدولة ومقدراتها، والإضرار بأمن المجتمع وشبابه.