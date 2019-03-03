مخمور يسرق عدة متاجر محطات بترول بالإكراه خلال ليلة واحدة

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شخص من جنسية دولة عربية يبلغ من العمر 26 عاماً يعمل بمهنة محصل ديون اقتحم محطة بترول بعد منتصف الليل واعتدى بقضيب معدني على ثلاثة موظفين من جنسية دولة آسيوية وسرق مبلغ 980 درهما من درج جهاز المحاسبة ثم فر هارباً، تحت تأثير الكحول.

وقال أحد المجني عليهم إنه دخل مع زميليه إلى غرفة الاستراحة لتناول الطعام عند الساعة كانت 1.30 صباح يوم الواقعة، حين سمع صوت باب متجر المحطة، فاعتقد أنه أحد الزبائن وخرج لتفقده، وعرض عليه المساعدة، إلا أن المتهم عاجله بالضرب بقضيب معدني على رأسه، فخاف وهرب على الفور إلى الساحة، ثم نظر إلى المتجر فوجد المتهم يهاجم زميليه بالقضيب ذاته، ففروا بدورهم إلى الخارج ثم شاهدوا المتهم يتجه إلى درج المحاسبة ويكسره، ويسرق منه مبلغ 980 درهماً، حصيلة عملية البيع، ثم خرج واستقل مركبته وفر، لافتاً إلى أنه تعرض لتورم في رأسه نتيجة الاعتداء.

وكشف شاهد من شرطة دبي إن المتهم نفذ سرقات عدة في اليوم نفسه بالطريقة ذاتها، وتبين من خلال التسجيلات أنه استخدم مركبة مستأجرة من إمارة عجمان، فتم الرجوع إلى المكتب وتحديد هوية مستأجرها، حيث لاحق فريق العمل السيارة حتى تأكد وقوفها على كورنيش الشارقة وضبط المتهم من قبل الشرطة بعد قيامه بواقعة مماثلة هناك.

وقال الشاهد إن المتهم حوكم في إمارة الشارقة في هذه القضية وبعد انتهاء فترة عقوبته تم استصدار إذن من النيابة العامة وجلبه لمحاكمته في الجرائم التي ارتكبها بدبي، واعترف بأنه تعاطى المشروبات الكحولية يوم الواقعة في منزل صديقه، ثم قرر سرقة محطات البترول.

من جهته نفى المتهم خلال مثوله امام محكمة الجنايات أمس قيامه بالسرقة، لافتاً إلى أنه تشاجر مع المجني عليهم في الواقعة المشار إليها فقط.