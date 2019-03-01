4 مواطنات يبتكرن نظاماً يمنع سقوط الأطفال من النوافذ

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكرت أربع طالبات، يدرسن بكليات التقنية العليا في الشارقة، مشروعاً يحدّ من حوادث سقوط الأطفال من النوافذ.

وقالت الطالبات: حمدة إبراهيم، وأسما علي، ومهرة محمد، والعنود خالد، إن «مشروعهن (الشبكة الذكية) يقدم حلاً مبتكراً لحوادث سقوط الأطفال من النوافذ».

وأوضحت الطالبة، مهرة محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفكرة تتمثل في تركيب نظام حساسات يستشعر حركة الأجسام داخل الشرفة، وبمجرد أن يقوم الشخص بفتح باب الشرفة يبدأ النظام في العمل، وعند دخول الشخص إلى الشرفة تعمل الحساسات، ويتم إنزال شبكة لإغلاق الشرفة».

وأكّدت أن «المشروع يمكن أن يطبق على النوافذ، من دون الحاجة إلى حساسات، فقط بضبط النظام بأن يعمل بمجرد فتح النافذة بأن ينزل شبكة الحماية»، مشيرة إلى أنهن «يعملن حالياً على تطوير المشروع، بحيث يكون الأب والأم قادرين على التحكم فيه عن بُعد، وكذلك التنبيه في حال وجود عطل».

وقالت الطالبة حمدة إبراهيم: «إنها وزميلاتها من فريق عمل المشروع، يدرسن تخصصات مختلفة، تشمل إدارة الأعمال والهندسة والإعلام، وعملن على المشروع، لتقديم نظام مبتكر لحماية الأطفال من السقوط».