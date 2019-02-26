آسيوي يحطم واجهة محل بسيارته عن طريق الخطأ

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، نظر قضية شاب آسيوي متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، والتسبب في تحطيم واجهة أحد المحال التجارية، وقررت حجز الدعوى للحكم إلى جلسة الرابع من مارس المقبل.

وخلال الجلسة، اعترف المتهم بتهمة قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، والتسبب بالخطأ في الإضرار بواجهة أحد المحال التجارية، بعد أن صدمها بالمركبة التي كان يقودها، مشيراً إلى أنه تناول المشروبات الكحولية، لحزنه على وفاة شقيقة الأصغر، لافتاً إلى أن أحد أصدقائه قدم له مجموعة من المشروبات الكحولية، وأنه تناولها في محاولة منه للخروج من الحالة النفسية التي ألمت به بعد سماعه نبأ وفاة شقيقة الذي يقيم في وطنه الأم، والتمس من هيئة المحكمة اتخاذ أقصى درجات الرأفة والرحمة في حقه.