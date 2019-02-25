وفاة عامل وإصابة 3 إثر سقوط رافعة بناء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي عامل من الجنسية الآسيوية، ولحقت بثلاثة آخرين إصابات صنفت بالبليغة والمتوسطة، إثر سقوط رافعة في موقع بناية قيد الإنشاء في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، وتم نقلهم إلى مستشفيَي الرحبة والمفرق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بسقوط رافعة بناء، وتحركت فرق التدخل السريع ودوريات الإسعاف والشرطة المختصة إلى الموقع، وتعاملت معه على الفور.

ودعا مدير إدارة التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة، المقدم إبراهيم علي جلال البلوشي، أصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل، والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.