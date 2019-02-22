اتهام عامل بسرقة مستودع ألمنيوم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة عامل آسيوي، متهم بسرقة محتويات مستودع في إحدى مناطق الشارقة الصناعية، إذ تمكن من فتح المستودع ليلاً وسرقة مواد ألمنيوم، وتعبئتها في مركبة والهرب.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد في القضية الذي أكد أنه مدير في الشركة، وطلب المتهم إجازة وسافر إلى بلده، وبعد رجوعه قدم استقالته، وتمت إلغاء إقامته، لافتاً إلى أن الشركة كان بينها وبين المتهم حسابات لم يتم تصفيتها، وبقي على المتهم مستحقات مالية فتم حجز جواز سفره لحين إرجاع ديونه. وتابع أن المتهم جاء بمركبة وفتح باب المستودعات وسرق مواد خاصة بالألمنيوم كميتها كبيرة، دون علمه بأن المستودع مراقب بالكاميرات، وتم تصويره، مشيراً إلى أن الشركة عندما شاهدت التصوير تم التحدث معه واستدراجه وواجهته بالفيديو فاعترف بالسرقة أمام جميع إدارة الشركة، لافتاً إلى أن صاحب الشركة أبلغ الشرطة عنه وتم ضبطه. وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، وبأقوال الشاهد، فأنكرها، وقال إنه اعترف أمامهم لأن عددهم كان كبيراً، وجواز سفره محجوز لديهم.

بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في 20 مارس المقبل.