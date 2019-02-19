اتهام آسيوي بعرض رشوة على مفتش حكومي

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، في قضية آسيوي متهم بتقديم 7000 درهم رشوة لمفتش يعمل في جهة حكومية، من أجل تغيير نشاطه التجاري من محل زينة سيارات إلى مغسلة سيارات.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم حاول تغيير نشاط محله بطريقة غير قانونية، كما عرض رشوة على مفتش حكومي.

وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه أمام المحكمة، وأفاد بأن المفتش نفذ زيارة تفتيشية لمحل زينة المركبات وتحدث معه باللغة الأوردية، نافياً إعطاء المفتش أي مبالغ مالية مقابل تغيير نشاطه.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم طلب من المفتش الموافقة على تعديل النشاط التجاري من محل لزينة المركبات إلى مغسلة مع توسعة المنشأة واستئجار المحل المجاور له.

وأفاد المفتش في التحقيقات بأن المتهم عرض عليه 7000 درهم مقابل إنجاز المعاملة بطريقة غير قانونية.

وفي قضية منفصلة استمعت المحكمة لأقوال آسيوي متهم بهتك عرض طفلة وتحسس مناطق من جسدها ودخول أحد المنازل دون إرادة صاحبه، وأفاد المتهم خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة بأنه دخل المنزل بناءً على رغبة الخادمة التي تعمل في المنزل وأنه استجاب لها من أجل مساعدتها، لكنه لم يهتك عرض الطفلة الموجودة في المنزل.

وطلب محامي الدفاع من المحكمة تأجيل القضية للمرافعة والاطلاع، وتم تأجيل القضية إلى الغد للاستماع لمرافعة محامي الدفاع.