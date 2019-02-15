رسالة منتحر تحبس «مبتزاً» 6 أشهر

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس آسيوي ستة أشهر والإبعاد، بتهمة دفع شخص للانتحار، نتيجة ابتزازه بفيديو إباحي.

القضية بدأت بقصاصة ورقية تركها آسيوي بعد انتحاره، تحوي عبارة واحدة، واسم شخص، وهي «يرجى سجن س.ع»، قادت شرطة دبي إلى اكتشاف جريمة ابتزاز تعرض لها المنتحر من قبل زميله في العمل، (صباغ آسيوي)، هدد المجني عليه بنشر صور مخلّة له مع شخص آخر، إذا لم يعطه هاتف «آي فون».

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم، البالغ من العمر 23 عاماً، تهمة اقتراف جناية التهديد عبر وسيلة تقنية المعلومات، بإسناد أمور خادشة للشرف، فيما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أرسل إلى المجني عليه رسائل عبر تطبيق «واتس أب»، هدّده فيها بفضحه ونشر صور مخلة تجمعه بشخص آخر. وقال شاهد من شرطة دبي، إن بلاغاً ورد عن حادث انتحار في مساكن عمال تابعة لإحدى الشركات في منطقة المحيصنة، وتبين أن شخصاً آسيوياً شنق نفسه في إحدى دورات المياه، وعثر على قصاصة ورقية تركها المنتحر مدونة باللغة الإنجليزية، كتب فيها «يرجى سجن س.ع» (اسم المتهم)، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل جمع المعلومات اللازمة عن المتهم، وألقي القبض عليه في اليوم ذاته.

وأضاف الشاهد أنه بسؤال المتهم عن علاقته بالمنتحر، أفاد بأنه زميله في الشركة، وأنه شاذ جنسياً، وكان على علاقة بزميل له آخر، والتقط له الأخير صوراً مخلة، ثم سافر إلى بلاده، وأرسل إلى المتهم هذه الصور، فاستخدمها الصباغ في ابتزاز زميله، وأرسل له الصور عبر «واتس أب»، وهدده بنشرها إذا لم يعطه هاتفاً من نوع «آي فون».

الشرطة عثرت على

قصاصة ورقية تركها

المجني عليه كشفت

غموض الحادث.