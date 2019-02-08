اتهام 3 نساء بسرقة شقق في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية ثلاث نساء تركيات متهمات بسرقة شقق سكنية في الإمارة، بأسلوب التنكر بزي النقاب، والدخول إلى الشقق وسرقة محتوياتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغات تفيد بسرقة محتويات شقق سكنية في إحدى مناطق الشارقة، وعليه تمت مراقبة المنطقة، وبتتبع المتهمات بعد الاشتباه فيهن تم ضبطهن بعد دخولهن إحدى البنايات السكنية وخروجهن منها خلال وقت قصير، إذ كن متنكرات بالنقاب. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد في القضية، حيث أكد أنه كان ضمن فريق ضبط المتهمات، مشيراً إلى أنهم تلقوا بلاغات عدة تفيد بوجود عدد من النساء يقمن بسرقة الشقق السكنية بطرق احترافية، وعليه تمت مراقبة المكان، وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة في البنايات السكنية محل الواقعة، والتعرف إلى مواصفات المتهمات.

وتابع أنه تمت مراقبة المنطقة، وتم عمل كمين بعد دخول المتهمات إلى إحدى البنايات وهن متنكرات بالنقاب، وبعد مراقبتهن ومطابقة مواصفتهن مع مواصفات كاميرات المراقبة، انتظر فريق الضبط خارج البناية، وبعد خروجهن تم ضبطهن متلبسات بالسرقة.

وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 13 من مارس المقبل للحكم.