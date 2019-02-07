الحبس 6 أشهر لامرأة تسببت بعاهة مستديمة لـ«زميلة السكن»

المصدر: محمد فودة - دبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بحبس امرأة ستة أشهر، ثم الإبعاد، بعد إدانتها بالاعتداء والتسبب في عاهة مستديمة لامرأة أخرى في إحدى عينيها.

بدأت تفاصيل الواقعة حين نشبت مشاجرة بين امرأتين عربيتين، أسفرت عن إصابة إحداهما بعاهة مستديمة في إحدى عينيها، إثر تلقيها لكمة من الأخرى، بسبب خلاف على ترتيب الشقة، الكائنة في منطقة المرقبات، وفق تحقيقات النيابة العامة في دبي في الدعوى التي نظرتها محكمة الجنايات. وأفادت التحقيقات بأن مشادة كلامية بدأت بين المتهمة ( 34 عاماً) والمجني عليها (36 عاماً)، أثناء وجودهما في سكن مشترك. وذكرت المجني عليها أنها ضاقت بسلوكيات رفيقتها في السكن فطلبت منها ترتيب أغراضها المبعثرة في كل مكان، لكنها لم تستجب، وأصرت على ترك ملابسها متناثرة في كل مكان. وأضافت أن المتهمة ردت عليها بأنها ستترك أغراضها في المكان الذي يحلو لها، ثم تصاعد الموقف إلى مشادة كلامية بينهما، وتطور إلى اشتباك بالأيدي.

وقالت المجني عليها إن المتهمة اعتدت عليها في أماكن عدة من جسمها، ووجهت ضربة بيدها إلى عينها اليمنى، فأصابتها بفقدان جزئي في البصر.

فيما أفادت شاهدة عيان تقيم معهما في السكن بأنها كانت مع أخريات في غرفتها حين سمعت مشادة كلامية بين المرأتين، فخرجت وفصلت بينهما، وكانت المجني عليها تضرب المتهمة. وبعد دقائق تجددت المشاجرة بينهما، وهذه المرة كانت المتهمة تضرب المجني عليها، وأصابتها في عينها.

وذكرت شاهدة العيان أن الدماء انفجرت فجأة من عين المجني عليها، فيما كانت تصرخ من الألم، فتم استدعاء الشرطة والإسعاف الذي نقلها إلى المستشفى، وتبين أنها تعرضت لإصابة خطرة في عينها، نجم عنها فقدان جزئي للبصر.

ولم تظهر المتهمة في الجلسات الأولى للمحاكمة لمواجهة الاتهامات، وأدانتها المحكمة، وقضت بحبسها ستة أشهر وإبعادها عن الدولة.

المجني عليها قالت

إن المتهمة وجهت

ضربة بيدها إلى

عينها اليمنى،

فأصابتها بفقدان

جزئي للبصر.