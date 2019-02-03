استئناف دبي تشدد حكماً بالحبس 12 ضعفاً بحق حارس أمن تحرش بساكنة

المصدر: محمد فودة - دبي

شددت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس قضت به محكمة الجنايات بحق حارس أمن هتك عرض ساكنة في البناية التي يحرسها من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن الحارس الذي يحمل جنسية دولة آسيوية تتبع المرأة وهاجمها أثناء عودتها إلى مقر سكنها في بناية بمجمع سكني يتولى حراسته، وهددها بالقتل إذا لم تخضع له وهتك عرضها بالإكراه، واعترف بجريمته في محضر التحقيقات.

وأفادت المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، بأنها كان عائدة من «سوبرماركت» قريب من السكن، وعند دخولها إلى البناية فتح لها الحارس المتهم الباب، لأنها لم تكن تحمل البطاقة الإلكترونية، ثم لحقها إلى المصعد عارضاً عليها المساعدة في حمل الأمتعة التي بحوزتها، إلا أنها رفضت وتابعت السير، لكنه واصل ملاحقتها ودخل معها في المصعد إلى الطابق الذي توجد به شقتها، وما إن وصلت حتى طلب منها أن ترافقه، فرفضت وأكملت سيرها إلا أنه سحبها من يدها واحتضنها بهدف إيقافها ثم هددها بالقتل وتحرش بها جنسياً، واستطاعت في النهاية الإفلات منه والهرب إلى شقتها.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة ومحضر استدلال الشرطة اعترف تفصيلياً بالواقعة، كما أثبت الفحص من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي وجود عينات منه على ملابس المجني عليها.