اتهام شاب بتزوير ملكية مركبة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة شاب عربي متهم بتزوير محرر رسمي واستعماله وتحصيل أمول من خلاله، إذ قام المتهم بتزوير شهادات ملكية مركبة وتحصل من ورائها على أموال من المجني عليه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وهي تزوير شهادة ملكية مركبة، واستعمال الشهادات المزورة وتحصيل أموال من المجني عليه، فأنكر وقال إنه لا يعرف الشاكي ولم يلتقيه سابقاً، مشيراً إلى أنه لا يعرف عن الدعوة أي شيء.

بدورها أجلت المحكمة القضية لجلسة 11 من فبراير المقبل لسماع أقوال المجني عليه والشاهد في القضية.

كما نظرت المحكمة قضية أربعة آسيويين متهمين بسرقة مكيفات من شركة يعمل فيها أحد المتهمين.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف الأول والثاني بها، وأنكرها الثالث والرابع، حيث قال المتهم الأول أنه سرق المكيف من الشركة التي يعمل فيها بمساعدة أصدقائه.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 10 من فبراير المقبل.