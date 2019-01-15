أم تلقي بطفلها من الطابق الثاني وتقفز خلفه في حريق بناية بعجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

ألقت امرأة آسيوية بطفلها (ثلاثة أعوام) من الطابق الثاني، والتقطه أحد المارة، وذلك لتنقذه من حريق شب في بناية بمنطقة النعيمية في عجمان، كما قفزت الأم خلفه وتعرضت للإصابة، وأصيب في الحادث رجل عربي قفز من الدور الأول للنجاة من دخان الحريق، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أسرة مكونة من سبعة أشخاص بواسطة «السنوكر».

وقال نائب مدير إدارة المراكز، المقدم رائد عبيد الزعابي، إن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً، عصر أول من أمس، يفيد بنشوب حريق في إحدى البنايات السكنية في منطقة النعيمية، فتحركت سيارات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وأخلت البناية من السكان وسيطرت على الحريق.

وأوضح الزعابي: عند وقوع الحريق ألقت امرأة آسيوية طفلها البالغ من العمر ثلاثة أعوام من الطابق الثاني، فالتقطه أحد المارة، ثم ألقت بنفسها، كما ألقى رجل عربي نفسه من الطابق الأول لينجو من الدخان المتصاعد من آثار الحريق، ونتج عنه تعرضهما لإصابات مختلفة، نقلا على أثرها بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن الحادث نتج عن احتراق غسالة وثلاجة في ممر البناية، أدى إلى انتشار دخان كثيف وتسبب في تلوث البناية، وتم التأكد من سلامة المكان ومعاينته، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة الأسباب.

وناشد الزعابي سكان البنايات عدم التخزين العشوائي في الممرات ومخارج الطوارئ، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، واتباع الإرشادات في تطبيق خطط الإخلاء للمباني، في حال نشوب حريق.