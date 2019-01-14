حريق في بناية سكنية بعجمان يسفر عن إصابة سيدة ورجل

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

نشب حريق في بناية سكنية في منطقة النعيمية 2 بعجمان، أسفر عن إصابة سيدة من الجنسية الآسيوية ورجل من الجنسية العربية، نتيجة قفزهما من الدورين الأول والثاني للنجاة من الحريق، وتمكنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من إنقاذ أسرة مكونة من سبعة أشخاص بواسطة "السنوكر".

وتفصيلاً قال المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز: "تلقت منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان بلاغاً عصر أمس، يفيد بنشوب حريق في إحدى البنايات السكنية في منطقة النعيمية وعلى الفور تحركت سيارات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وقامت بإخلاء البناية من السكان والسيطرة على الحريق.

وأوضح الزعابي انه عند وقوع الحريق قامت السيدة الآسيوية بإلقاء طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات من الدور الثاني فالتقطه أحد المارة، ثم قامت بإلقاء نفسها، كما قام رجل من الجنسية العربية بإلقاء نفسه من الدورالأول لينجو من الدخان المتصاعد من آثار الحريق، ونتج عن ذلك تعرضهما لإصابات مختلفة، نقلا على أثرها بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن الحادث عبارة عن احتراق غسالة وثلاجة في ممر البناية، أدى إلى انتشار دخان كثيف وتسبب في تلوث البناية، وتم التأكد من سلامة المكان ومعاينته، وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة الأسباب.

وناشد الزعابي سكان البنايات عدم التخزين العشوائي في الممرات ومخارج الطوارئ، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، واتباع الإرشادات في تطبيق خطط الإخلاء للمباني في حال نشوب حريق.