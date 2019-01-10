التشهير عبر «فيس بوك» يقود 4 آسيويين إلى المحكمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، إلى أقوال أربعة آسيويين متهمين بسبّ وازدراء آسيوي آخر ووصفه بـ«الحرامي» على صفحات «فيس بوك» نتيجة خلافات مالية بينهم. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، والاعتداء على المجني عليه وسبّه والازدراء به.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين قاموا بالتعدي على الصفحة الشخصية للمجني عليه عبر موقع «فيس بوك» وسرقة صور شخصية وعائلية ونشرها على صفحات الموقع الإلكتروني، وكتابة كلمة «حرامي» على صور المجني عليه.

واعترف المتهم الأول أمام المحكمة بكتابة كلمة «حرامي» على صور المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعترف المتهم الرابع بنشر صور المجني عليه وسبّه، فيما أنكر المتهم الثاني التهم الموجهة إليه، وأفاد بأن المجني عليه استولى على أمواله وبينهما خلافات مالية، كما أنكر المتهم الثالث جميع الاتهامات الموجهة إليه، وحددت المحكمة جلسة 16 من يناير الجاري موعداً للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.