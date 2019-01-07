20 ألف درهم غرامة لسائق متهوّر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، النظر في اتهام آسيوي بالتسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، وإتلاف سيارة مملوكة للغير، إضافة إلى إتلاف حواجز مملوكة للدولة، نتيجة القيادة بتهور، ودون اتخاذ إجراءات السلامة.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 16 يناير الجاري.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بغرامة قدرها 20 ألف درهم عن التلفيات، وألزمته بدفع دية المتوفى، وقدرها 200 ألف درهم.

وخلال الجلسة اعترف المتهم بارتكاب التهم المسندة إليه، باستثناء إتلاف الحواجز، مشيراً إلى أنها أسمنتية، ولم تتأثر بالحادث. وتابع أن السيارة التي كان يقودها ملك لأحد مكاتب إيجار السيارات، وأنه لم يقصد وقوع الحادث، ملتمساً من هيئة المحكمة تخفيف قيمة الغرامة والدية، لكونه لا يملك أموالاً لتسديدهما.