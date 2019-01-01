عصابة تقتحم سكناً نسائياً وتسرق قاطناته بالإكراه

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عصابة تتكون من سبعة أشخاص، قبض على خمسة منهم، لمحاكمتهم بتهمة اقتحام سكن نسائي وسرقة قاطناته بالإكراه، بعد الاعتداء على عدد منهن.

وقالت المجني عليها الأولى إنها تقيم في شقة تتكون من أربع غرف مع نساء آخريات، وإنها فوجئت بثلاثة رجال يقتحمون غرفتها مدعين أنهم من رجال التحريات، مضيفة أنهم طلبوا منها ومن رفيقتها في الغرفة إبراز هويتيهما ثم قيدوهما وسرقوا هواتف وحافظات نقود وقطعاً ذهبية تخصهما، واعتدى عليها أحدهم بالضرب على وجهها لإرغامها على إعطائه قلادتها.

وتابعت أنهم انتقلوا إلى بقية الغرف، وسرقوا ممتلكات مماثلة لزميلاتها، قبل أن يفروا من الشقة، إلا أنها والمجني عليهن الأخريات أمسكن واحداً منهم بمساعدة حارس الأمن.

وقالت امرأة أخرى للنيابة العامة إن أحد المتهمين هددها بسكين، وقيدها بحبل بلاستيكي، وضربها هي والمجني عليهن على وجوههن، لإثارة الخوف في نفوسهن.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن أفراد الشرطة تمكنوا من ضبط متهم ثانٍ، أقر بأنه تلقى اتصالاً من متهم ثالث أخبره فيه بأنه وبقية المتهمين يعتزمون السطو على شقة تسكنها نساء فقط، لافتاً إلى أنهم توجهوا إلى المكان واقتحموه، وسرقوا منه أغراضاً عائدة لهن.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم أرشد عن بقية زملائه في الجريمة، فضبطت الشرطة ثلاثة منهم.

العصابة تتكون من سبعة أشخاص، قبض على خمسة منهم.