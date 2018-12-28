 إصابة رجل إطفاء بحريق مستودعين في أبوظبي - الإمارات اليوم

إصابة رجل إطفاء بحريق مستودعين في أبوظبي

فرق الدفاع المدني منعت امتداد الحريق إلى مستودعات مجاورة. من المصدر

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
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أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي حريقاً في مستودعين لمواد البناء والأخشاب في جزيرة الريم، نتج عنه تعرض أحد رجال الإطفاء لإصابة صنّفت بالمتوسطة. وقال بيان للقيادة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أمس، إن الفرق نجحت في منع انتشار الحريق إلى المستودعات المجاورة، ووصف الحادث بالمتطور، بسبب وجود أخشاب ومواد سريعة الاشتعال، وباشرت الفرق بالتبريد فور الانتهاء من الإطفاء وحصر النيران.

وكان مركز القيادة والتحكم تلقى بلاغاً، يفيد بنشوب الحريق في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر أول من أمس، في مستودعين في جزيرة الريم.

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