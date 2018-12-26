خليجي يطلب من المحكمة تسديد غرامة متهمة لا يعرفها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

شهدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، في جلستها أمس، قيام خليجي بطلب تسديد غرامة فتاة عربية متهمة بتعاطي المخدرات رغم عدم معرفته بها، وذلك بعد تأكيد المتهمة لهيئة المحكمة عدم مقدرتها دفع الغرامة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم 30 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال نظر المحكمة قضية فتاة "عربية الجنسية" متهمة بحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية "ميثامفيتامين"، وموقوفة بسبب عدم تسديد الغرامة المحكوم عليها بها في محكمة أول درجة، وخلال الجلسة أنكرت المتهمة حيازتها للمخدرات، واعترفت بالتعاطي، مشيرة إلى أنها تعيش مع والدتها ولا تستطيع تسديد مبلغ الغرامة نظراً لظروفهما المادية والاجتماعية الصعبة،

وخلال الجلسة أبدى أحد الحضور "شاب خليجي الجنسية" استعداده تسديد الغرامة عن المتهمة رغم عدم معرفته المسبقة بها وذلك بعد أن رفق بحالتها، واحتياجها للمساعدة، إلا أن المحكمة طالبته بالجلوس وقررت تكفيل المتهمة بجواز سفرها وحجز القضية للحكم.