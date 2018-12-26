محاكمة شاب عربي بتهمة تهديد صاحب العمل بسبب تأخر مستحقاته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها، أمس، نظر قضية شاب من جنسية دولة عربية، صادر ضده حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بتهديد كفيله، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة الثامن من يناير المقبل.

وخلال الجلسة نفى المستأنف، قيامه بالاتصال بكفيله أو تهديده، مشيراً إلى أنه لم يتواصل مع الشاكي منذ نحو 16 شهراً، وأن الاتهام كيدي، بسبب مطالبته بحقوقه المتأخرة. وأوضح خلال الجلسة أن هناك قضية عمالية بينه وبين كفيله، بسبب امتناع الأخير عن صرف مستحقاته المالية، بالإضافة إلى احتجاز جواز سفره، مشيراً إلى أنه صدر لمصلحته ثلاثة أحكام قضائية، منها حكم بتمكينه من تسلّم جواز السفر، وعند الذهاب إلى مركز الشرطة فوجئ بأنه متهم في قضية تهديد، والتمس من هيئة المحكمة الرأفة والرحمة.