فتاة عربية تنتحر لتثبت لحبيبها أنها "طيف عابر في حياته"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية اتهام شاب بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وتسهيل الانتحار لفتاة "عربية الجنسية" عبر تناولها جرعة كبيرة من المواد المخدرة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 16 يناير المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام فتاة عربية في العقد الثالث من العمر على الانتحار بعد أن تناولت جرعات كبير من المواد المخدرة، وذلك إثر معرفتها بأن حبيبها "آسيوي الجنسية" والذي يبلغ عمره 26 عاماً قرر الارتباط بفتاه أخري، حيث قامت المجني عليها قبل أن تضع حدا لحياتها وتنتحر، بإرسال مجموعة رسائل إلكترونية إلى هاتف المتهم عبرت فيها عن عشقها له ومعاناتها النفسية بعد ان أبلغها عبر رسالة إلكترونية بأنه لا يريد التواصل معها مره اخرى.

وكانت الجهات المعنية قد ألقت القبض على المتهم واحالته إلى المحكمة بوصفه سهل للفتاة تعاطي مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) ما أدى إلى وفاتها، وحاز مؤثرين عقليين (بريجابالين وميثامفيتامين) بقصد التعاطي، وطالبت بمعاقبته وفقاً لنصوص مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شان مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 8 سنة 2016.

وخلال الجلسة تمسك المتهم بنفي كافة الاتهامات المنسوبة إليه، فيما دفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم، بانتفاء أركان جريمة التسهيل، مشيرة إلى أن الفتاة المتوفاة، كانت تعمل في إحدى المؤسسات المحلية، وخلال شهر رمضان الماضي قام المتهم بالتطوع للعمل في ذات المؤسسة، حيث عمل تحت إشراف المتوفاة، التي أعجبت به وارادت الارتباط بالمتهم، إلا أنه قام بقطع العلاقة معها، ولما علمت بذلك جن جنونها، وأقدمت على تعاطى المؤثر العقلي للتخلص من حياتها.

وقالت " قبل إقدامها على الانتحار، أرسلت للمتهم عدد من الرسائل إلكترونية منها (قررت من أمس انى أكون طيف مر بحياتك) (قبل كدا قلت لك مستحيل أكون سبب في مشاكل لك حتى لو أموت والحين لازم أنفذ الوعد) (أموت ولا أنت يصر لك شيء) (أتمنى في يوم تفهم ليش سويت هذا)".

وأشارت على أن الثابت من خلال أوراق القضية بأن موكلها رد على تلك الرسائل بأنه لا يريد التواصل معها، مرسلا إليها رسالة نصت (تبين أسوى لج بلوك منى بعد)، مشيرة إلى أنه من خلال تلك الرسائل يتضح أن المتوفاة لم تقدم على تعاطي المؤثر العقلي، نتيجة قيام المتهم بتسهيل التعاطي لها، لافته على أن المتوفاة أقدمت على ذلك بقصد التخلص من حياتها، لما علمت أن المتهم يريد الزواج بأخرى، وهو ما ينفى عن المتهم الجريمة المنسوبة إليه، والتمست من هيئة المحكمة تعديل وصف تهمة الحيازة بقصد الاتجار إلى حيازة بقصد التعاطي، مع استخدام اقصى درجة الرأفة والرحمة.