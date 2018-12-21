نادلة خمسينية تقاوم لصاً 7 دقائق لحماية هاتف بـ100 درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

قاومت نادلة تحمل جنسية دولة آسيوية لصاً حاول سرقتها بالإكراه واعتدى عليها لمنعه من سرقة حقيبتها التي تحتوي على هاتف نوكيا قيمته 100 درهم، وظلت متمسكة بالحقيبة لمدة سبع دقائق كاملة إلى أن تمكن في النهاية من الفرار لكن قبضت عليه الشرطة سريعاً وأعادت لها هاتفها.

وقالت السيدة الخمسينية إنها مقيمة في الدولة منذ فترة طويلة وتعمل بمهنة نادلة في أحد الفنادق، وفي حوالي الساعة الرابعة فجراً أثناء رجوعها إلى مقر سكنها بمنطقة الوحيدة في دبي كانت تمشي بالطريق العام وعند اقترابها من مدرسة الشرطة شعرت أن شخصاً يمشي خلفها، وحين التفتت تجاهه فوجئت بالمتهم يلكمها بقبضة يده على أنفها فسالت منها الدماء، وحاول سحب حقيبتها لكنها قاومته لمنعه من سرقة الحقيبة رغم الفارق في البنية حيث يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية.

وأضافت أنها ظلت تقاوم حوالي سبع دقائق كاملة، ولم تترك الحقيبة حتى انفصل حزامها المعلق في كتفها فسحبها المتهم ولاذ بالفرار فأبلغت الشرطة، وبعد فترة تلقت اتصالاً من مركز الشرطة وعرض عليها المتهم فتعرفت عليه كما عثر على هاتفها من نوع نوكيا، لافتاً إلى أن الحقيبة لم تكن تحوي سوى الهاتف وبطاقة هوية عائدة لها.

وذكر شاهد من شرطة دبي إن بلاغات عدة وردت في تلك الفترة من نساء من جنسيات مختلفة تعرضت للسرقة بالإكراه أثناء سيرهن في الطرق العامة بمناطق الممزر وهور العنز والوحيدة والبراحة، وبالحصول على إفادتهم ذكرن ان المتهم كان يتعرض لهن واعتدى على عدد منهن بالضرب وسجلت 10 بلاغات كاملة خلال فترة وجيزة.

وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل من قسم المباحث بالمركز، واكتشف أن هناك أكثر من لص يقوم بهذه الجرائم، فأعدت خطة شاملة وجندت مصادر سرية حتى حدد فريق العمل هوية المتهمين، وتبين أنهم يقيمون في منزل عربي بمنطقة هور العنز، وتم استصدر إذن من النيابة العامة وضبط أربعة متهمين، كما عثر على مضبوطات في مقر سكنهم.

وتبين من خلال اعترافهم أنهم اشتركوا في بعض الجرائم، وعمل كل منهم بمفرده في جرائم أخرى، وقام بتمثيل الجرائم في مكانها ، كما اقروا بالتصرف في بعض المضبوطات، وتعرف عليهم عدد من الضحايا.