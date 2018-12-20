محاكمة عصابة بتهمة سرقة مليون درهم ومجوهرات ثمينة من منزل

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة عاطلين آسيويين سطوا بالإكراه على منزل مقيم في دبي، وسرقوا مبالغ مالية تقارب مليون درهم، بالإضافة إلى مجوهرات وساعات تقدر بمئات الآلاف من الدراهم، بعد أن كسروا باب منزله واستولوا على خزنتين تحتويان على المسروقات.

وأفاد شاهد إثبات من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، بأن معلومات وردت من إدارة تحريات شرطة الشارقة تفيد بإلقاء القبض على المتهم الأول بتهمة سرقة منزل في إمارة الشارقة، وتبين من خلال تفتيش مسكنه حيازته مجوهرات وأغراضاً عدة اعترف بأنها حصيلة سرقات عدد من المنازل في دبي، فتم إحضاره من محبسه للتحقيق معه.

وقال الشاهد إن المتهم أقرّ بسرقة محتويات الفيلا المشار إليها في هذه القضية، مشيراً إلى أنه بالتخطيط والتنفيذ مع متهمين آخرين خططوا لجرائمهم واستقلوا سيارة إلى منطقة البرشاء ورصدوا تلك الفيلا، وتأكدوا من خلوها من السكان فتسلقوا سورها وكسروا الباب الخارجي بأداة حادة ثم سرقوا خزنتين كاملتين بمحتوياتهما، ثم قاموا بتقسيمها لاحقاً في ما بينهم، لافتاً إلى أن المتهم الأول ظل في البلاد فيما فر المتهمان الآخران.

وأفاد المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنهم استهدفوا الفيلا بعد منتصف الليل، وكان الطريق خالياً من المارة، ثم تجولوا في الفيلا بعد دخولها حتى تسللوا إلى غرفة نوم رئيسة وعثروا فيها على خزنتين، بداخلهما أكثر من 500 ألف ريال سعودي و120 ألف دولار ومبالغ متفاوتة بعملات مختلفة، بالإضافة إلى ساعات من طراز روليكس وأقلام طراز كارتيير ومجوهرات من ماركات عالمية، بالإضافة إلى صكوك أراضٍ وجوازات سفر ومستندات أخرى. وبحسب التحقيقات فإن الشرطة ضبطت المتهمين الآخرين لاحقاً، ومثل أمام المحكمة أمس، الأول والثاني فيما لم يظهر الثالث وأجلت الجلسة لتاريخ 9 يناير المقبل.