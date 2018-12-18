سائق "متهور" يتسبب في وفاة 3 من أفراد أسرة كفيلة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة أمس، في قضية اتهام سائق آسيوي، يعمل لدى اسرة خليجية، بالتسبب في وفاة 3 من افرادها (شابين وفتاة)، وذلك نتيجة إهماله وقيادته للمركبة بصورة متهورة ودون الالتزام بقواعد المرور.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة خاصة كان يقودها المتهم برفقة الضحايا الثلاث، وشاحنة أُخرى على أحد الطرقات الرئيسية في أبوظبي، أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وحضر أفراد الشرطة، على الفور، الى موقع الحادث، وباشروا في إجراءات التحقيق في الحادث، حيث تبين بأن المتهم (سائق السيارة) كان يقود سيارته بسرعة عالية، وانحرف بشكل مفاجئ إلى المسار الآخر، بعد أن تبين له وجود اعمال إنشائية على المسار الذي كان يسير فيه، ليصطدم بعد ذلك بشاحنة كانت تسير في ذلك المسار، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بسيارة أخرى، الأمر الذي أسفر عن وفاة 3 اشخاص من اسرة واحدة.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم، كافة التهم المنسوبة إليه، وقال إنه يعمل في مهنة سائق خاصة للعائلة التي فقدت 3 من افرادها، وأن حادث التصادم نتج عن اصطدامه بشاحنة كبيرة كانت تسير بخلفه، مطالباً من هيئة المحكمة الحكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

وتبين لهيئة المحكمة عدم حضور أو إعلان الشركة التي تولت مهام أعمال صيانة الطريق، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات تأجيل القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل لحضور الممثل القانوني للشركة.