يصور شقيقه أثناء ضربه لطفله وسبه لزوجته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، يوم 26 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب عربي، بصفع أبنه الوحيد وسب زوجته الأولى (والدة الطفل)، أثر خلاف نشب بينهما، بعد ان قام الاب بإعادة زوجته الثاني التي سبق وأن طلقها إلى عصمته مره أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسليم شقيق المتهم الجهات المعنية، مقطع فيديو التقطه عبر هاتفه المحمول، يُظهر فيه الزوج وهو يقوم بضرب طفلة البالغ من العمر 7 سنوات بالإضافة إلى سب وقذف زوجته أمام باقي أفراد الأسرة، وذلك بعد ان احتجت الزوجة الأولى على قيام زوجها بإعادة زوجته الثانية التي سبق وأن طلقها إلى عصمته، وإعادتها إلى منزل الزوجية التي يقيمون فيه جميعاً.

وأمام هيئة المحكمة اعترف الزوج بتهمة سب وقذف زوجته الأولى، موضحاً بأنه شرع في سب زوجته بعد أن قامت الأخيرة بسبه وإهانته أمام الجميع، منكراً في الوقت نفسه تهمة الاعتداء على ابنه بالضرب او صفعة على وجه كما تدعي الزوجة الأولى.

وطالب المتهم من هيئة المحكمة منحه فرصة لتسليمها "فلاش ممري" يحتوي على مقطع مصور للواقعة، التقطته إحدى شقيقاته والذي يظهر حيثيات الواقعة بشكل أكبر وأوضح من الفيديو الذي سلمه شقيقه، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم مع منح المتهم فرصة لتسليم الفيديو الثاني خلال 3 أيام.