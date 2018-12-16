شرطة عجمان تقبض على عصابة من 19 شخصاً يحتالون بالجوائز الوهمية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من الإطاحة بتشكيل عصابي من 19 شخصاً من الجنسية الآسيوية، قاموا بالاحتيال على أشخاص آخرين بادعاء ربح جوائز وهمية بقصد إيقاعهم في شراكهم والاستيلاء على أموالهم.

وحول تفاصيل القضية صرح الرائد محمد حمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بورود معلومات وبلاغات عن قيام أشخاص بالاحتيال على أشخاص آخرين من خلال الاتصال بهم هاتفياً من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ومستندات مزورة، وإيهامهم بربح جوائز مالية كبيرة من شركات ضخمة، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية على أنها رسوم لاستلام الجائزة، أو يطلبون منهم تزويدهم ببيانات بنكية لتحويل مبلغ الجائزة لهم، ثم يقومون باستغلال هذه البيانات للاستيلاء على أموالهم.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل ميداني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة وضبط التشكيل العصابي، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى مجموعة من الأشخاص من الجنسية الآسيوية يحتالون على الآخرين بهذا الأسلوب الإجرامي، ويتخذون من منزل عربي في الإمارة وكراً لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة المنزل وضبط 19 شخصاً من الجنسية الآسيوية، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الاحتيال، وبسؤالهم عن الواقعة اعترفوا جميعاً بقيامهم بالاحتيال على الأشخاص وايهامهم بربح مبلغ مالي قيمته 200 ألف درهم من شركات الاتصالات، فتم إيقافهم لحين استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشاد نائب مدير إدارة التحريات والباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى عدم تصديق مثل هذه المكالمات وعدم التردد في التبليغ عنها، أو أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، محذراً من خطورة تزويد أي شخص كان بأي بيانات او أرقام حسابات بنكية يطلبها، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.