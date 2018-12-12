امرأة تضرب سائق تاكسي أثناء القيادة

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة امرأة أوروبية اعتدت على سائق أجرة بالسب والضرب والبصق حتى كادت تتسبب في حادث، ما اضطره في النهاية إلى اصطحابها إلى مركز الشرطة، حيث واصلت اعتداءها على اثنين من موظفي الشرطة لمنعهما من ممارسة عملهما، وهو تقييدها تمهيداً لنقلها إلى توقيف الشرطة، كما وجهت إليها النيابة العامة تهمة القيام بفعل مخل وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المرخص بها، وأحالتها إلى محكمة الجنايات.

وأفاد المجني عليه الأول (سائق تاكسي) إنه كان على رأس عمله وتوقف للمتهمة أمام أحد الفنادق، وطلبت منه نقلها إلى أحد المطاعم، فتوجه إلى المكان ثم فوجئ بها تسبه وتضربه حتى فقد سيطرته على الوضع، وخاف من ارتكاب حادث بسبب تصرفاتها فتوجه إلى المركز.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه كان على رأس عمله حين تم إحضار المتهمة من قبل الدوريات الأمنية وكانت في حالة غير طبيعية، وبدأت تتلفظ بألفاظ نابية كما وجهت إشارة نابية وقاومته لمنعه من تقييدها، تمهيداً لإيداعها توقيف النساء.

وقالت المتهمة في اعترافاتها إنها كانت تتعاطى مشروبات كحولية وركبت التاكسي ولا تتذكر ما حدث لاحقاً.