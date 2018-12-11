مسافر «ترانزيت» يتجوَّل في مطار دبي بـ 1.3 كيلوغرام كوكايين

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة، في دبي، مسافراً آسيوياً «ترانزيت» عبر مطار دبي إلى محكمة الجنايات، بعدما عثر بحوزته على 1.35 كيلوغرام من الكوكايين، كان يحملها في يده داخل حقيبة عائدة للسوق الحرة ويتجول بها في المطار، وتبين من خلال التحقيقات أنه هرب سابقاً من الدولة قبل ضبطه بتهمة جلب كبسولات مخدرة، أخفاها في أحشائه، وفرّ بعد انفجار كبسولات كانت في معدة شخص آخر برفقته، وتوفي إثرها. وقال مفتش بجمارك دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان على رأس عمله بمطار دبي مبنى 3، وتم جلب مسافر عبر «الترانزيت» من قبل أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد الاشتباه فيه، وتم تسليمه للجمارك لإخضاعه لإجراءات التفتيش المعتادة.

وحينما سئل المتهم عما إذا كان هناك شيء بحوزته يريد الإفصاح عنه، رد بالنفي، فطلبت منه حقيبة عائدة للسوق الحرة، كان يحملها في يده، ولوحظ أن هناك كثافة غير طبيعية في الحقيبة، فتم تمريرها على جهاز التفتيش، فكشف عن وجود مواد يشتبه فيها. وأضاف الشاهد أنه فتح أطراف الحقيبة، ولاحظ وجود لفافتين مغلقتين بلاصق أصفر اللون، وبفتحهما شوهدت مادة ذات مظهر مميز لمخدر الكوكايين، وبسؤاله اعترف بأنها حقيبته لكنه نفى علمه بالمضبوطات، وأفاد بأنه استلم الحقيبة من ابن خاله في بلاده لتسليمها إلى خاله الذي يعيش في تايلاند، وذلك في رحلة «ترانزيت» عبر مطار دبي. وأكد الشاهد أن رواية المتهم غير منطقية، لأن بإمكانه اكتشاف محتوى الحقيبة، أو على الاقل الاشتباه في الوزن الزائد فيها، كونه غير طبيعي مقارنة بوزنها فارغة، لافتاً إلى أن معلومات وردت بشأن المتهم من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأنه يجلب المخدرات إلى الإمارات ودول أخرى، وأنه سبق أن جلب في أحشائه كبسولات تحوي مواد مخدرة، وكان برفقته شخص آخر لكن انفجرت الكبسولات في أحشاء الأخير، متسببة في وفاته فهلع المتهم وهرب خارج الدولة، قبل أن يكشف أمره، ويقبض عليه.

أفراد «مكافحة المخدرات» اشتبهوا في المتهم، وأخضعوه لإجراءات التفتيش المعتادة.